Харків переріс статус резервного міста до Євро-2012

Про це в своєму виступі заявив Харківський міський голова, який взяв участь у роботі круглого столу "Проблеми і перспективи проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 р. в м. Харкові".

Михайло Добкін підкреслив, що високорівневий футбольний форум – не самоціль для міста, а величезний стимул виконати все накреслене раніше в максимально короткі терміни. Доповідач відзначив „плюси” та „мінуси”, які на цей час мають місце в цьому процесі.

Серед позитивних моментів міський голова виділив, перш за все, те, що Харків має серйозного інвестора в особі Олександра Ярославського, який вже приступив до виконання своїх обіцянок: йдеться про реконструкцію стадіону „Металіст” та Харківського аеропорту – головних об`єктів, які будуть задіяні в проведенні Чемпіонату.

Крім того, Харків має якнайменші претензії з боку УЄФА в плані розміщення транспортної інфраструктури – місцерозташування аеропорту дозволяє говорити про те, що і харків`яни, і гості міста зможуть своєчасно і комфортно діставатися в будь-яку точку.

Михайло Добкін звернув увагу також на те, що Харків чітко визначився з тим, як надаватиметься медична допомога гостям і уболівальникам Чемпіонату - це питання і раніше було пріоритетним для міської влади. Визначені медичні установи, на базі яких вестиметься підготовка до заходу. Деякі з них вже і сьогодні можуть продемонструвати гідний рівень, серед них 4-а лікарня швидкої і невідкладної медичної допомоги.

Деякі побоювання Михайло Добкін виказав відносно можливості обладнати в строк готелі відповідного рівня. Але це питання може бути вирішено в співпраці із Полтавою, з якою Харків уклав угоду, в ній говориться про взаємодію при підготовці до матчів ЧЕ-2012.

„На даному етапі місцева влада може продовжувати підготовку до Євро-2012 без допомоги держави, - сказав, резюмуючи, Харківський міський голова. – Але ми вже підійшли дуже близько до тієї межі, коли буде потрібна кваліфікована, незаполітизована допомога Кабміну (це торкається своєчасного ухвалення нових законів і виділення фінансування). Виключно силами місцевого бюджету на черговому етапі підготовки ми вже не обійдемося”.