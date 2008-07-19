Безвізовий режим України з ЄС до 2012 року?

Київ. 18 липня. УНІАН. Україна має намір запровадити безвізовий режим з Європейським Союзом до 2012 року.

Про це повідомив, відповідаючи на запитання журналістів міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Лазарем КОМАНЕСКУ.

«Наша мета полягає в тому, щоб до 2012 року питання про безвізовий режим для українських громадян вирішити», - сказав В.ОГРИЗКО, додавши, що “саме це є одним з ключових елементів, який ми наполягаємо внести до тексту нової посиленої угоди, що буде підписана ближчим часом”.

Він запевнив, що МЗС України буде дуже чітко і ясно відстежувати ситуацію і захищати права українських громадян.

В.ОГРИЗКО також повідомив, що під час переговорів з Л.КОМАНЕСКУ він звернув увагу на проблеми, які виникають з реалізацією угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму. «Ми дійшли спільної думки, що така ситуація має бути змінена», - додав В.ОГРИЗКО.

Він також нагадав, що між Україною і ЄС створений спеціальний механізм з проведення моніторингу виконання цієї угоди. За інформацією В.ОГРИЗКА, наступне засідання моніторингового комітету відбудеться у вересні цього року.