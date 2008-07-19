У Києві відновлено демонтаж ТРЦ «Троїцький»

Київ. 19 липня. УНІАН. Сьогодні в Києві знову розпочалися роботи з демонтажу торговельно-розважального центру «Троїцький» біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що сьогоднішній день вважається першим законним днем початку демонтажу наземної частини ТРЦ на площі Троїцький.

«Ви знаєте, що була підписана угода між «Юджином», КМДА та Державним управлінням справами. Але цю угоду не погоджував Кабінет міністрів. Більше того Міністерство юстиції України звернулося до Господарського суду, і оскаржило положення цього договору. Лише вчора особисто від віце-прем’єра Івана ВАСЮНИКА ми отримали офіційний документ – витяг з протоколу № 35 засідання Кабінету міністрів від 16 липня цього року. Цим документом зобов’язали віце-прем’єра повідомити нас, Державне управління справами й ТЗОВ «Юджин» про те, що Міністерство юстиції відкликало позовну заяву до Господарського суду, не оспорює текст договору і не заперечує проти жодного його пункту», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За словами заступника голови КМДА, учора ввечері після 21 години відбулася зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з представником «Юджину» Вадимом НОВІНСЬКИМ. Під час зустрічі було погоджено, що інвестор повністю згоден із текстом протоколу № 35 Кабінету міністрів від 16 липня 2008 року. Тобто узгоджені всі абсолютно деталі, зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Також, за його словами, вчора Міжвідомча комісія Кабміну погодила суму на компенсацію з місцевого бюджету щодо демонтажу наземної частини торговельно-розважального центру «Троїцький». Ця сума становить 28 мільйонів гривень з міського бюджету.

«Ви знаєте, що якщо сума є надто великою, то представники міста звертаються в Кабмін, і Міжвідомча комісія повинна погодити виділити кошти в міський бюджет. Лише вчора ввечері таке погодження ми отримали», – зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Учора в п’ятницю відбулася сесія Київської міськради, на якій депутати внесли зміни до бюджету міста, і виділили 28 мільйонів гривень для демонтажу комплексу.

Заступник мера додав, що вночі, після завершення усіх процедур, вони зібрали бригаду, і з восьмої години ранку почали роботи. “Тобто цей день є офіційним днем початку демонтажу з юридичної точки зору. Бо все, що велося до цього часу, було не зовсім законне”, - зауважив він.

«Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після підписання угоди законно починав демонтаж. Але ж ми не знали, Кабмін шкодитиме нам і оспорюватиме договір», – каже В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За словами заступника, якби київській владі не ставив палки в колеса Кабінет міністрів, то вже ці роботи були б на 50 відсотків завершені.

Уся ця процедура, як стверджують спеціалісти, займає три місяці. Але оскільки певна частина роботи зроблена, і роботи проводитимуться у дві зміни, на переконання ЖУРАВСЬКОГО, комплекс демонтують набагато раніше, зважаючи на політичний аспект підготовки до Євро-2012.

В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ «у курсі» з приводу відновлення робі.

«Офіційної якоїсь відповіді ми ще не отримали, бо, гадаю, коли ми йому послали телеграму, він ще спав», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Роботи з демонтажу здійснює «Київметробуд».

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтований торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном, оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.