Донецьк втратив 200 млн. грн.

Донецьк. 18 липня. УНІАН. Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що розмови про проведення позачергової сесії Верховної Ради – це лише «посилання, щоб звести нанівець гостроту питання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після сесії міськради.

«Я не вірю, що депутати ще зберуться. Це просто йдуть посилання такі, щоб звести нанівець гостроту питання», - заявив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він повідомив, що «неприйняттям змін до держбюджету місто Донецьк втратило 200 млн. грн. за тими поправками, які мали прийти до нашого бюджету».

За словами мера, «неприйняття бюджету більшою мірою вдарило по економіці міського господарства і служб». О.ЛУК’ЯНЧЕНКО пояснив, що поправки до бюджету враховували повернення 96 млн. грн., які, за визнанням Міністерства фінансів, були вилучені понад встановлене як «зайве вилучення, просто у міста зайве забрали».

«Решта - це кошти для Донецька, які намічалися поправками до бюджету у зв`язку з підготовкою міста до Євро – 2009/2012, і тут лежать дороги, автомобільні розв`язки, модернізація громадського транспорту, екологія і цілий ряд питань», - конкретизував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Крім того, він зазначив, що поправки припускали «100% екологічних коштів і 100% податків з власників транспортних засобів залишати в міській скарбниці».

Відповідаючи на питання журналістів, як мер у зв`язку з ситуацією, що склалася, оцінює роботу парламенту, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО сказав: «Я не можу оцінювати їхню роботу. Хай їхню роботу оцінюють інші».

Разом з тим, кажучи про роль Партії регіонів та її рішення не приймати зміни до держбюджету, Донецький міський голова сказав: «Там не тільки Партія регіонів. Адже там бюджет, поправки до бюджету мали бути в березні. Так кого ми звинувачуємо, чому тут Партію регіонів звинувачуємо, якщо березень, квітень, травень пройшов, і аж дозволили собі робити поправки в липні». На його думку, «всі знали, що питання не пропрацьовано, не узгоджене і всі збираються у відпустки». «А зараз до вересня почекаємо. А до вересня потім велику частину робіт неможливо буде зробити, тому що інші погодні умови будуть», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.