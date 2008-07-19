Київ. 18 липня. УНІАН. Україна вітає участь китайських компаній у реалізації інвестиційних проектів у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це заявила заступник міністра економіки України Наталія БОЙЦУН сьогодні в Пекіні на форумі з питань інвестиційного клімату України і інвестиційних проектів в рамках проведення Євро-2012, який відбувся в Посольстві України .

Як передає агентство «Сіньхуа», вона, зокрема, сказала: «Зараз торговельно-економічна співпраця між Україною і Китаєм має величезні перспективи. 2012 року в Україні та Польщі відбудеться Чемпіонат Європи з футболу. В процесі підготовки Україні вкрай необхідні відповідні інвестиції в об`єкти спортивного призначення, транспортну інфраструктуру, готельне господарство тощо».

Заступник директора Департаменту двосторонньої торговельно-економічної співпраці Мінекономіки України Емілія МАЦАН додала, що загальний бюджет чемпіонату становитиме 126,4 млрд. грн., і 92,6 млрд. грн. з них буде залучено від українських і закордонних інвесторів.

Е.МАЦАН також повідомила, що 7-10 жовтня цього року в Києві відбудеться міжнародний форум, присвячений темі Євро-2012, на якому бізнесмени різних країн зможуть обговорити деталі інвестиційних проектів. Потім наприкінці жовтня цього року в Пекіні та Шанхаї відбудеться китайсько-український інвестиційний форум.