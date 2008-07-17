Київ. 17 липня. УНІАН. Київська міська рада сьогодні виділить з міського бюджету 27 млн. грн. на демонтаж наземної частини торговельно-розважального центру «Троїцький».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Він розповів, що сьогодні Київрада планує ухвалити зміни до бюджету міста, в яких передбачено виділення відповідної суми.

Він також висловив сподівання, що уряд дозволить КМДА провести демонтаж без проведення тендера.

За його словами, управління капітального будівництва запевнило, що може провести відповідний демонтаж за 100 днів максимум, а за 80 днів – мінімум.

В.ЖУРАВСЬКИЙ зауважив, що проведення тендера може лише затягнути цей процес.

«Отже, сподіваємось, що сьогодні зміни до бюджету будуть, сподіваємось, що Кабмін дасть право на єдиного виконавця і впродовж липня, серпня і вересня ця історія буде завершена», - сказав він.

Довідка УНІАН. УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтований торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном, оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.