Охорону здоров’я - на рівень Євро-2012

Київ. 17 липня. УНІАН. Сьогодні розпочнеться дводенний візит міністра здоров`я Республіки Польщі Єви КОПАЧ в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у ході візиту польські та українські колеги визначать пріоритети двостороннього співробітництва та подальші кроки їх реалізації. Зокрема, мова йтиме про адаптацію системи охорони здоров’я до вимог щодо проведення Євро-2012; подолання ВІЛ/СНІД та тристороннє співробітництво Німеччина-Польща-Україна в напрямку зниження цін на АРВ-ліки (антиретровірусная терапія – УНІАН), реалізацію профілактичних програм.

Передбачено також підписання угоди про співпрацю між Департаментом державного санітарно-епідеміологічного нагляду та Санітарним інспекторатом Республіки Польща.

Як очікується, сьогодні о 16:00 відбудеться зустріч міністрів охорони здоров’я Польщі та України Єви КОПАЧ і Василя КНЯЗЕВИЧА.

Польський міністр у ході візиту планує відвідати центр дитячої кардіохірургії МОЗ України та Центр малоінвазивної хірургії державного закладу «Клінічна поліклініка №1» ДУС.