Це не комедія і навіть не смішно

Київ. 16 липня. УНІАН. Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС запевнив президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, що припинення демонтажу ТРЦ “Троїцький” перед НСК “Олімпійський” у Києві не є “комедією” і пов’язане з технічними проблемами.

Про це Г.СУРКІС заявив сьогодні на засіданні Виконавчого комітету ФФУ, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу.

Зокрема, Г.СУРКІС висловив свої думки щодо нещодавнього візиту до Києва президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ. «Представницька делегація УЄФА під час своїх зустрічей з Президентом та прем’єр-міністром України пересвідчилась, що Євро-2012 є нашим національним пріоритетом. Перші особи держави гарантували, що зобов’язання, взяті Україною, будуть виконані у повному обсязі, − констатував глава ФФУ. − Певні кроки української влади після від’їзду М.ПЛАТІНІ свідчать про намагання увійти у потрібний ритм роботи. Наприклад, нарешті розпочалися роботи на НСК «Олімпійський». Невдовзі визначиться проектувальник реконструкції головної арени країни, серед кандидатів − авторитетні британська та німецька компанії».

«Щоправда, - зазначив глава ФФУ, - так співпало, що після відльоту ПЛАТІНІ припинилися роботи з демонтажу ТРЦ «Троїцький». Кілька днів тому я бачився з паном Мішелем, і він поцікавився у мене: «Це якась комедія чи що?». Та я запевнив президента УЄФА, що просто виникли деякі технічні проблеми».

Тим часом, за словами Г.СУРКІСА, експерти висловлюють занепокоєння станом підготовки аеропортів, наземного транспорту, інфраструктури розміщення. “Одначе я вірю, що Україна впорається і з цими питаннями. Головне, щоб регіони, котрі прийматимуть матчі Євро-2012, були спроможні робити самостійні кроки. Мова йде, зокрема, і про внутрішніх інвесторів, про тих же президентів футбольних клубів, які роблять свою справу, незважаючи на перипетії у коридорах влади».

«Водночас Євро-2012 надає можливість ще сильніше змінитися − і стадіонам, і містам, і цілій країні, − нагадав Г.СУРКІС. − Але для цього треба, щоб кожен українець зрозумів: Євро-2012 − це справа не лише федерації футболу, чи одного СУРКІСА. Це − державницький проект, справжня національна ідея. І від усіх нас залежить, чи скористаємося шансом, котрий нам подарувала доля 18 квітня 2007 року у Кардіффі».