Харків”яни вигадали модель

За повідомленням офіційного сервера Харківської міськради, 16 липня в Харкові перебував заступник міністра охорони здоров’я України, куратор галузевого проекту Євро-2012 Володимир Юрченко. Під час його зустрічі з Харківським міським головою Михайлом Добкіним, зокрема, обговорювалися подальші поетапні кроки зміцнення матеріально-технічної бази 17 міської клінічної лікарні і міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. О.Мєщанінова – базових медичних закладів в рамках проекту Євро-2012.

Після ознайомлення з обсягом робіт, виконаних міською владою за неповних два роки в міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, Володимир Юрченко розвіяв будь-які сумніви щодо правильності запропонованої міською владою моделі медичного обслуговування під час проведення ЧЄ-2012.

«Я вражений побаченим і маю впевненість, що фахівці, які відповідають в Харкові за охорону здоров’я, виконають поставлені перед ними завдання. Дуже важливо, що вирішенням проблем медицини в Харкові безпосередньо приділяє увагу міський голова Михайло Добкін та його заступник – Ігор Шурма. Я задоволений обсягами фінансування міських медичних установ та обсягами виконаних робіт. Те, що я побачив, заслуговує на увагу», - зокрема, зазначив заступник міністра.

За інформацією заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря Шурми, запропонована харківською міською владою модель медичного обслуговування в проекті Євро-2012 розглядається як базова для українських міст, в яких проходитимуть матчі ЧЄ з футболу у 2012 році.