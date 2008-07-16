Уряд припиняє переговори з тайванцями щодо «Олімпійського»

Уряд сьогодні на засіданні підтримав рішення міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» про припинення переговорів із тайванською компанією Archasia Design Group, яка виграла конкурс на проведення робіт з реконструкції цього спортивного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Крім того, ще одним протокольним рішенням уряд підтримав рекомендацію міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» щодо проведення переговорів з іншими учасниками, які заявили про бажання реконструювати НСК «Олімпійський». Зараз продовжується робота зі складання контракту», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він уточнив, що Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту оголосить компанію, яка буде обрана як генеральний проектувальник і генеральний підрядник з реконструкції НСК «Олімпійський», після завершення переговорів і підписання контракту. «Є затверджений план дій з реконструкції НСК «Олімпійський», який сьогодні виконується на 100%. Відповідно до цього плану, ці дії повинні закінчитися до 23 липня, і до цього часу ми повинні вийти на підписання контракту», - додав міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що зараз у рамках міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» обговорюються два варіанти визначення генерального проектувальника і генерального підрядника.

«Перший варіант передбачає, що генеральний підрядник пропонує і надалі несе повну відповідальність і за проект, і за виконання робіт, а другий – що може бути визначений інший підрядник, але такий, який зможе працювати повною мірою з генеральним проектувальником, оскільки тут неможливе роз`єднання цих двох позицій», - пояснив міністр.

Водночас Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що йому нічого не відомо про судовий позов до України, який нібито подала тайванська компанія Archasia Design Group.

«Я не знаю ні про один судовий позов тайванської компанії. Наскільки мені відомо, ця компанія не має ніяких документів, які б підтверджували її право працювати в Україні. Вони не були надані нам у ті терміни, які ми просили, тому на сьогодні всі питання, пов`язані з роботою тайванської компанії, завершені», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Archasia Design Group виграла конкурс на реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві, але в червні українська сторона анулювала контракт з технічних причин.