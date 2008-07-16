Мер дозволив ламати

На виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та з метою створення належних умов для реконструкції головної спортивної арени столиці, Київський міський голова Леонід Черновецький підписав розпорядження про надання дозволу Національному спортивному комплексу «Олімпійський» на демонтаж окремих споруд НСК «Олімпійський» на вул. В. Васильківській, 55 (Червоноармійській). Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно з розпорядженням, профільні служби НСК «Олімпійський» мають подати та затвердити в установленому порядку проект виконання демонтажних робіт окремих споруд на В. Васильківський, 55 та отримати ордер на виконання робіт у Головному управлінні контролю за благоустроєм КМДА. Усі роботи повинні виконуватись згідно з Правилами виконання робіт по підземних спорудах та надземному інженерному обладнанню в місті Києві та із забезпеченням вільного проходу пішоходів на період виконання робіт.

Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт покладено на технічного директора ДП НСК «Олімпійський» Віктора Пономаренка.