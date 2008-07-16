Компанія Archasia Desigh Group Limited відстоює своє право

Київ. 16 липня. УНІАН. Компанія Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) має намір повністю виконати свої зобов`язання, що витікають з факту перемоги в конкурсі з визначення підрядника реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві.

Про це заявив керівник українського офісу ADGL Костянтин ПЕУНОВ, повідомляється в релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

«Конкурсна пропозиція нашої компанії виявилася кращою серед 19 претендентів. Це офіційний факт, підтверджений відповідними документами. У нас є всі необхідні технологічні, кадрові й організаційні ресурси для виконання робіт з реконструкції «Олімпійського» на найвищому міжнародному рівні. Також компанія Archasia Desigh Group Limited володіє грандіозним досвідом успішної реалізації проектів такого рівня. Це - об`єктивна реальність. На іншій чаші ваг знаходяться напівофіційні або зовсім неформальні заяви деяких українських чиновників, а також коментарі ряду ЗМІ, що не базуються на офіційних документах», - стверджує представник тайванського підрядника.

У свою чергу, Віктор ПРОРОК, адвокат юридичної компанії «Василь Кисіль і партнери», що здійснює юридичний супровід проектів Archasia Desigh Group Limited в Україні, заявив: «Юридична сторона спору навколо майбутньої реконструкції до Євро-2012 НСК «Олімпійський» має мало спільного із публічними заявами, що звучать із цього приводу останнім часом. Причому, як правило, від осіб, які мають найвіддаленіше відношення до конкурсного процесу. За моєю інформацією, якнайближчим часом компанія Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) планує оприлюднити свою офіційну позицію щодо ситуації навколо реконструкції «Олімпійського».

Як повідомляв УНІАН, Archasia Design Group виграла конкурс на реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві, але в червні українська сторона анулювала контракт з технічних причин.

Кабінет Міністрів сьогодні, 16 липня, на засіданні підтримав рішення міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» про припинення переговорів з компанією Archasia Design Group.

«Крім того, ще одним протокольним рішенням уряд підтримав рекомендацію міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» щодо проведення переговорів з іншими учасниками, які заявили про бажання реконструювати НСК «Олімпійський». Зараз продовжується робота зі складання контракту», - сказав міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він уточнив, що Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту оголосить компанію, яка буде обрана як генеральний проектувальник і генеральний підрядник з реконструкції НСК «Олімпійський», після завершення переговорів і підписання контракту. «Є затверджений план дій з реконструкції НСК «Олімпійський», який сьогодні виконується на 100%. Відповідно до цього плану, ці дії повинні закінчитися до 23 липня, і до цього часу ми повинні вийти на підписання контракту», - додав міністр.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що зараз у рамках міжвідомчої робочої групи з питань реконструкції НСК «Олімпійський» обговорюються два варіанти визначення генерального проектувальника і генерального підрядника.

Компанія Archasia Desigh Group Limited (Тайвань) - один зі світових лідерів в області проектування, будівництва і реконструкції масштабних споруд як загальногосподарського, так і спеціального (зокрема спортивного) призначення. Серед завершених проектів компанії - стадіони в Тайбеї і ряді китайських міст, адміністративні і технологічні офіси світових лідерів комп`ютерного виробництва, ряд ключових спортивних споруд Пекінської Олімпіади-2008, масштабні офісно-торговельні комплекси у Владивостоку, Пекіні тощо.