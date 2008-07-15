Харківська міськрада звітувала в уряді

Як повідомляє офіційний сайт Харківської міськради, у Кабінеті Міністрів України Харківська міська рада звітувала «Про хід підготовки м. Харкова до фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу». За підсумками наради, в якій взяли участь представники міської ради на чолі з першим заступником міського голови Олександром Кривцовим, національні експерти з головних завдань програми (стадіони, готелі, громадянський транспорт, дороги, охорона здоров’я, туристична інфраструктура), а також представники федерації футболу України та Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, віце-прем’єр-міністр України Іван Васюник підписав відповідний протокол.

Ним встановлені конкретні терміни щодо завдань, які потребують першочергових заходів Харківської міської ради з реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Зокрема, було наголошено на завершенні розробки Генерального плану інфраструктури м. Харкова та щорічного деталізованого плану виконання завдань і заходів міської програми з щомісячними термінами виконання.

Доопрацьовані заходи з реалізації завдань програми, за поданням Харківської міської ради, будуть включені до загальнодержавної програми, яку планується прийняти у вересні п.р. на черговій сесії Верховної Ради України. За інформацією заступника міського голови – директора Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру ЧЄ 2012 року та спорту Віктора Христоєва, заплановані заходи - це черговий крок України до звіту на стратегічній раді УЄФА, запланованій у вересні 2008 року, та шляхи вирішення нагальних питань просування проекту ЄВРО-2012 в приймаючих містах України.

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Також повідомляється з посиланням на заступника Харківського міського голови – директора Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігоря Шурми, що віце-прем`єр-міністр України Іван Васюник поставив остаточну крапку в історії щодо будівництва «університетської клініки» в Харкові. Усі 73,4 млн. грн. державних бюджетних коштів, які раніше планувалися на будівництво «університетської клініки» в Харкові в рамках підготовки до ЧЄ-2012, будуть виділені базовим медичним закладам м. Харкова на придбання необхідного обладнання. При цьому потребу в обладнанні будуть формувати міські та обласні установи, віднесені до базових медичних закладів.

«Стосовно «університетської клініки», то апріорі така клініка має право на існування, але не за кошти, виділенні з державного бюджету на медицину в рамках проекту «Євро-2012». Це має бути окремий проект на рівні держави», - вважає Ігор Шурма.