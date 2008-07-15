17 липня Київрада ухвалить рішення щодо «Троїцького»

Як повідомив газеті «КП в Україні» віце-президент Федерації футболу України з питань розвитку спеціалізованих споруд Борис Воськресенській, «якщо 17 липня на сесії Київради приймуть проект рішення щодо «Троїцькому», то ми наступного ж дня розпочнемо демонтувати споруду. Повірте, відкладати не станемо. Адже з ухваленням рішення ми одержимо 30 мільйонів гривень на реконструкцію споруди «Троїцького».

Нагадаємо, що пару днів назад «Комсомолка» писала про зупинку демонтажу конструкції перед НСК «Олімпійський». У статті від 9 липня розповідалося, що робота стоїть, а будівельники від неробства читають книжки і жують бутерброди. І тоді всі чиновники прокоментували це «затишшя» так: мовляв, грошей на реконструкцію немає. За декілька днів функціонери повторили свою відповідь, як заїжджена пластинка.

- Єдине питання - в грошах, - повідомив застначальника ВАТ «Київметробуд» Сергій Рябокінь. - У нас просто немає слів. Ми всі хочемо, щоб чемпіонат Європи з футболу 2012 року пройшов в Україні і в Києві, але всупереч нашому бажанню Євро-2012 вислизає від нас.

За словами Рябоконя, не дивлячись на відсутність грошей, техніку нікуди не прибирають з будмайданчика - крани і «щупальця» виглядають з-за невисокої зеленої огорожі, якою обнесено будівництво «Троїцького». Крім того, людей тримають на робочих місцях в повній бойовій готовності. Може дадуть команду крушити!

Сьогодні, як і вже багато місяців підряд, картинка перед стадіоном не міняється. Стоїть недобудована будівля. Техніка завмерла у очікуванні. Питання «Комсомолки», які ж фотографії має намір Україна відправити президентові УЄФА, викликало масу емоцій у Бориса Воскресенського. А потім він відповів, що у ФФУ працюють чесні люди і вони не захоплюються комп`ютерною програмою Photoshop по обробці фотографій, а тому відправлять панові Платіні справжні знімки. І додав: у Швейцарії знають, що в Києві демонтаж «Троїцького» зупинений.