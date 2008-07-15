Австрія передає Україні естафету з підготовки до ЧЄ з футболу

Київ. 15 липня. УНІАН. Австрія пропонує Україні передати свій досвід із підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив федеральний канцлер Австрії Альфред ГУЗЕНБАУЕР сьогодні в Києві в ході урядових переговорів у розширеному складі.

«Перед Україною стоїть дуже багато завдань, пов`язаних із проведенням Євро-2012. За чотири роки потрібно провести роботу, на яку може потрібно 10 років. Необхідні великі зусилля, щоб Євро-2012 провести на високому рівні. Зі свого боку, австрійський уряд може поділитися своїм досвідом у проведенні Євро-2008, і ви можете розраховувати на нашу підтримку та допомогу», - сказав А.ГУЗЕБАУЕР.

На думку канцлера Австрії, проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року може сприяти активізації співпраці між Україною та Австрією.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала австрійський уряд з успішним проведенням Євро-2008.

«Це для нас зразок, і ви сьогодні можете передати Україні естафету проведення Євро-2012 разом зі своїм досвідом», - сказала вона.

Голова українського уряду також висловила зацікавленість у пропозиції Австрії надати допомогу та підтримку з підготовки персоналу для роботи на Євро-2012.