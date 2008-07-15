Україна і Польща будуть надійними партнерами

Київ. 14 липня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Україна і Польща і надалі будуть надійними партнерами. Про це вона заявила журналістам за підсумками зустрічі з Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату КМУ.

„Співпраця між нашими країнами з усіх напрямків, у тому числі у питанні підготовки до Євро-2012, як і завжди буде йти вперед і на посилення”, - відзначила прем’єр-міністр України. Вона подякувала Президенту Польщі за послідовну підтримку України, зокрема, у внутрішніх питаннях і у питаннях євроінтеграції. „Я переконана, що ми і далі будемо рухатися як надійні партнери”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, прем’єр-міністр України повідомила, що під час зустрічі з Президентом Польщі вдалося „знайти абсолютне порозуміння щодо можливості диверсифікації джерел постачання природного газу і про спільні дії в цьому напрямку”.

В свою чергу Президент Республіки Польща Л.КАЧИНСЬКИЙ висловив сподівання, що Україна та Польща і надалі будуватимуть дружні й послідовні стосунки.