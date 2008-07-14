Україна та Польща починають тісну спільну роботу – Тимошенко

Варшава. 14 липня. УНІАН. Україна та Польща починають тісну спільну роботу з підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після першого засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки й проведення Євро-2012 заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Практично з сьогоднішнього дня ми починаємо тісну комунікацію двох наших країн із організації всіх дій щодо підготовки до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона повідомила, що Міжурядовий комітет створить робочі групи з різних напрямків підготовки, які займатимуться вирішенням поточних питань і дадуть можливість «відчувати кроки кожної сторони в цій важливій справі».

За словами українського прем`єра, в ході сьогоднішнього засідання сторони обмінялися планами дій з підготовки до Євро-2012. Вона також повідомила, що планується створити декілька інфраструктурних об`єктів загального користування, зокрема, високоякісну транзитну автодорогу Левів – Краків, а також будівництво прикордонних переходів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що найближчим часом планується розробити спільні концепції з розміщення гостей та учасників Чемпіонату.

«Ми розробимо загальну концепцію медичного обслуговування гостей. Ми разом вивчимо всі стандарти функціонування стадіонів, ми зробимо все, щоб обмінятися досвідом щодо дозвільної системи роботи готелів та інших пунктів розміщення… Ми також домовилися про спільну координацію інформаційних проектів із висвітлення всіх процесів підготовки до Євро», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК запевнив журналістів, що обом країнам вдасться довести підготовку Євро-2012 «до спільної щасливої мети».