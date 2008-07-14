Стадіони у столицях - болюче місце

Варшава. 14 липня. УНІАН. Найбільш болючим питанням у підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року Польща і Україна вважають облаштування стадіонів у Києві і Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, за словами віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, було заявлено сьогодні в ході першого засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012.

«Найбільш болючими питаннями сторони назвали підготовку стадіонів у Києві і Варшаві», - сказав І.ВАСЮНИК. Водночас він зазначив, що в ході роботи комітету його польська делегація на чолі з прем`єр-міністром країни Дональдом ТУСКОМ запевнила представників України в тому, що стадіон у Варшаві буде зданий до червня 2011 року.

Україна, у свою чергу, за словами І.ВАСЮНИКА, пообіцяла остаточно підготувати стадіон до Чемпіонату до кінця 2010 року. Аргументами для виконання такого плану Україна вважає роботу антикризового штабу з реконструкції НСК «Олімпійський» і те, що це буде не будівництво нового, а реконструкція вже існуючого стадіону.

І.ВАСЮНИК також зазначив, що зноситися буде тільки перший ярус стадіону, другий ярус не чіпатимуть.