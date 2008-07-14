Робочий візит Тимошенко до Польщі

Київ. 14 липня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденним робочим візитом до Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках робочого візиту Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ. Також глави урядів двох держав проведуть перше засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012. По завершенню засідання Комітету, Ю.ТИМОШЕНКО і Д.ТУСК дадуть спільну прес-конференцію.

Крім того, у Польщі прем’єр-міністр України зустрінеться з Маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ. Запланована також зустріч Ю.ТИМОШЕНКО із Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО дасть інтерв’ю студії „Схід” польського громадського телебачення.

У поїздці Ю.ТИМОШЕНКО супроводжують віце-прем’єр-міністри України Іван ВАСЮНИК і Григорій НЕМИРЯ, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО та інші.