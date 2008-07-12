На Харківщині оновлюють туристичні маршрути

Як повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації, в рамках підготовки до Євро-2012 у Харківській області перебувала міжвідомча робоча група з обстеження місць розташування дорожніх знаків і вказівників за маршрутом Київ-Полтава-Харків-Донецьк-Маріуполь, до складу якої ввійшли представники Державної служби туризму і курортів,науково-дослідницького інституту пам’яток охоронних досліджень, департаменту ДАІ МВС, відділу безпеки дорожнього руху "Укравтодор", державного підприємства "Державна театрально - видовищна агенція".

Після зустрічі з заступником голови облдержадміністрації Сергієм Стороженком разом з представниками управління культури і туризму, управління з координації підготовки та проведення фінальної частини "Євро-2012" обласної державної адміністрації, Харківського обласного ДАІ і "Облвтодору" вони обстежили автодороги від кордону Полтавської і Харківської областей, від українсько-російського кордону до Харкова, від Харкова до кордону Харківської і Донецької областей.

За маршрутом пересування були відвідані Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С. Конєва" в с. Солоніцевка, Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди в с. Сковородинівка, художньо-меморіальний музей ім. І.Ю. Рєпіна в м. Чугуїв, Ізюмський краєзнавчий музей, туристичний комплекс "Донецький Юрт" та готельний комплекс "Сім вітрів" в Ізюмському районі.

Висновки міжвідомчої робочої групи та пропозиції, надані представниками управління культури і туризму, будуть враховані при підготовці інфраструктури туристичних маршрутів,створенні туристично-інформаційних центрів при проведенні Євро-2012.