Мінтранс хоче сполучити Київ і аеропорт «Бориспіль» залізницею

Міністерство транспорту і зв`язку України розраховує розпочати будівництво залізниці між Києвом і аеропортом «Бориспіль» навесні 2009 року і завершити його до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО.

«Ухвалене політичне рішення, встановлений термін: до осені ми повинні визначитися з основними концептуальними засадами. Коли матимемо завершену позицію по ТЕО і розроблений проект, буде оголошений тендер для визначення підрядника. Реально проект матимемо навесні, тоді ж і почнеться будівництво. Завершити будівництво лінії ми б хотіли до Євро-2012», - сказав він.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, аеропорт «Бориспіль» фактично на 25% нарощує обсяги перевезень щороку, тому необхідне будівництво нової швидкісної залізничної колії, яка з`єднає аеропорт зі станціями «Дарниця» і «Київ-Пасажирський», а також з метро.

Міністр нагадав, що проектом швидкісної залізничної колії зацікавилася одна з провідних японських компаній “Itochu Corporation”. «Вирішили, що це буде стандартна залізнична колія - 8 км, а далі - по маршруту, який вже існує, і який ми покращимо. Розглядається, що частина шляху проходитиме в тунелі», - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ.

Час у дорозі становитиме 30 хвилин, електричка ходитиме щопівгодини, сказав міністр.

«Зараз відпрацьовується найдешевший і найшвидший варіант будівництва. Компанія Itochu запропонувала свій, достатньо дорогий, тому ми його ще вивчатимемо. Також розробляємо власний варіант», - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ. При цьому він схиляється до того, щоб приватна компанія і збудувала, і експлуатувала дорогу.

Як повідомляв УНІАН, Інститут «Київдіпротранс» розробив техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) залізничної колії між Києвом і ДМА «Бориспіль».

За даними «Борисполя», розроблено два варіанти ТЕО - підземний і наземний, при цьому поки що не визначений пріоритетний варіант. Підземний варіант розрахований на 54 місяці будівництва, а його вартість близько 5 млрд. грн. Наземний варіант передбачає будівництво терміном 42 місяці, його вартість 3,8 млрд. грн.

Японська компанія “Itochu Corporation” зробила презентацію попередніх розрахунків будівництва всіх інфраструктурних елементів майбутнього проекту, які становлять орієнтовно 290 млн. доларів.

За деякими відомостями, варіант будівництва залізничної колії компанією Itochu передбачає завершення об`єкту в 2014 р.