Донецьк на підготовку до Євро-2009/2012 залучив уже 2,6 млрд. грн.

Донецьк. 11 липня. УНІАН. Донецьк на підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу серед юнаків у 2009 році й чемпіонату Європи з футболу 2012 року з необхідних 5,5 млрд. грн. коштів інвесторів залучив уже 2,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 10 липня повідомив мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО під час засідання Оргкомітету з підготовки й проведення Євро-2009 під головуванням віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.

"Станом 1 липня 2008 року нами було залучено до програми підготовки до Євро-2009 і Євро-2012 2,6 млрд. грн. коштів інвесторів. Обласний бюджет залучив на рішення програми понад 70 млн. грн.", – сказав мер.

При цьому він висловив жаль, що "з держбюджету одержали всього 68,9 млн. грн. - це перший транш на фінансування будівництва злітно-посадочної смуги".

"Я розумію, що частина програми стосується внесення змін до бюджету і так далі. Але чому на сьогоднішній день не фінансуються ті програми, які затверджені з початку бюджетного року? Пройшло півроку, але з 87 млн. профінансовано всього 13,7 млн. грн.", - констатував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО .

Він нагадав, що "ми неодноразово пропонували уряду, щоб 50% прибутку залишалося на території, щоб 100% податку з власників транспортних засобів та інші податки з автотранспорту залишилися у міста, і 100% екологічного фонду".

"Тільки ці фінансові потоки можуть забезпечити гідну підготовку й проведення чемпіонатів", - підкреслив мер Донецька.

Згідно з міською програмою підготовки до Євро-2009 і Євро-2012, Донецьку орієнтовно необхідно близько 7,5 млрд. грн., зокрема з держбюджету – близько 1,5 млрд. грн.; із місцевого бюджету – близько 600 млн. грн.; інших джерел – близько 5,5 млрд. грн.