Міста Євро-2012 мають остаточно визначитися

Київ. 11 липня. УНІАН. Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК доручив керівництву усіх приймаючих та двох запасних міст чемпіонату Європи з футболу 2012 року разом з “Укравтодором” у другій декаді липня остаточно визначитися з потребами щодо ремонту доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України, упродовж останнього тижня І.ВАСЮНИК провів робочі наради за участі заступників профільних міністерств та керівництва чотирьох приймаючих і двох резервних міст Євро-2012. Під час засідання учасники обговорювали головні проблеми підготовки до чемпіонату.

За результатами зустрічей міністерства, залучені до підготовки Євро-2012, та представники місцевої влади отримали доручення доопрацювати проблемні питання.

Зокрема, Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту разом з дніпропетровською владою за участі Федерації футболу України доручено до середини липня визначити чотири стадіони для забезпечення тренувань команд-учасниць чемпіонату Європи 2012 року. Це має бути зроблено на основі отримання гарантійних листів власників або інвесторів та їх намірів (інвестиційних угод) щодо конкретних об‘єктів спортивної інфраструктури. Спільно з Міністерством транспорту та зв’язку місцеве керівництво має розробити та затвердити окремий план реконструкції аеропорту в місті Дніпропетровську

Також до 18 липня Львівська ОДА разом з Львівською міськрадою має визначити з урахуванням наданих гарантій та вимог УЄФА заходи щодо будівництва стадіону у місті. Зокрема, має бути визначений інвестор, обсяги та джерела фінансування. Мають бути надані гарантійні листи (інвестиційні угоди), підписані інвесторами.

Міністерство культури та туризму спільно з Донецькою ОДА та за участю Донецької міськради має визначити перелік готелів, будівництво яких передбачено Державною цільовою програмою з урахуванням наданих гарантій УЄФА, які підтверджені гарантійними листами (інвестиційними угодами) інвесторів та їх намірами щодо конкретних об‘єктів. Опрацьовуються також пропозиції щодо будівництва нового приміського пасажирського вокзалу станції Донецьк в частині джерел та обсягів фінансування.

Одеська влада до 15 липня має узгодити з профільними відомствами пропозиції щодо необхідності включення до Державної цільової програми будівництва нового стадіону, враховуючи терміни визначення конкретного інвестора, отримання гарантійних листів, підписаних інвесторами та їх намірів.

Кожне місто має опрацювати питання щодо кількості та місць розміщення фан-зон, кількості великих екранів з урахуванням досвіду проведення чемпіонату Європи 2008 року з футболу в Австрії та Швейцарії.

Хід виконання доручень буде розглянуто на черговій нараді у віце-прем’єр-міністра І.ВАСЮНИКА.