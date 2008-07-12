Майже 36% киян не проти

Київ. 11 липня. УНІАН. При Комітеті Верховної Ради з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму створена Громадська рада, котра здійснюватиме професійну оцінку законопроектів у сфері туризму, а також готуватиме законодавчі ініціативи з питань туризму для керівництва комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Всеукраїнського союзу громадських організацій «Рада з питань туризму і курортів» Євген САМАРЦЕВ.

За його словами, вона створена за ініціативою Ради з питань туризму і курортів.

Серед найбільш важливих питань, якими займатиметься Рада, – створення сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів туристичної сфери, зниження ставки ПДВ на послуги готелів, впровадження професійної категоризації альтернативних засобів розміщення в місті і селі і нової системи категоризації готелів на принципах партнерства державних і професійних органів.

На прес-конференції також обговорювалися питання розміщення уболівальників Євро-2012. За ініціативою Ради з питань туризму і курортів, Київський університет туризму, економіки і права провів соціологічне дослідження щодо можливості прийому уболівальників Євро-2012 в квартирах і будинках киян. Дані свідчать, що при відповідній організаційній роботі питання розміщення уболівальників буде вирішено. Близько 36% опитаних киян не проти того, щоб приймати в себе уболівальників.