Укрзалізниця готується до Євро-2012

Укрзалізниця успішно готує залізничну інфраструктуру до прийняття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Активно ведуться підготовчі роботи до впровадження швидкісного руху, готуються до реконструкції та спорудження вокзальні комплекси в окремих містах проведення чемпіонату.

Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, керівництвом галузі ведуться переговори з компаніями стосовно придбання семи високошвидкісних поїздів з примусовим нахилом кузова. Придбання таких поїздів планується протягом 2010-2011 рр.

Для технічного обслуговування і ремонту швидкісних поїздів запланована реконструкція локомотивного депо Полтава Південної залізниці та оборотного депо Борщагівка моторвагонного депо Фастів Південно-Західної залізниці.

Крім цього, в рамках впровадження на залізницях України швидкісного пасажирського руху з початку року виконувалися ремонтно-будівельні роботи на напрямках: Київ – Полтава – Красноград – Лозова – Донецьк, Красноград – Дніпропетровськ, Київ – Жмеринка – Львів, Бурти – Користівка. На цих ділянках виконано ремонтно-колійних робіт на загальну суму 113,58 млн. грн. В цілому для впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів з початку року виконано робіт на суму близько 135,87 млн. грн.

Тривають підготовчі роботи для будівництва приміських пасажирських вокзалів у містах, які прийматимуть чемпіонат. Зокрема, Донецькою залізницею підготовлений та узгоджується договір з інститутом Дніпрогіпротранс на проведення інженерно-геодезичних дослідницьких робіт для реконструкції станції Донецьк. Проводиться робота з узгодження і визначення технічних умов проектування цього об`єкта.

Також затверджено ескізний проект приміського залізничного вокзалу ст. Дніпропетровськ. Укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт по об’єкту. Для подальшого виконання робіт готуються технічні умови на проектування приміського вокзалу.

Мінтрансзв’язку та Укрзалізниця погодили доцільність створення у м. Львові багатофункціонального вокзального комплексу з залученням коштів інвестора. Укрзалізниця зобов’язала ДТГО “Львівська залізниця” підготувати та погодити відповідний пакет документів. Проводиться розробка фінансово-організаційної схеми реалізації проекту, доопрацьовуються вимоги щодо визначення умов проведення конкурсного відбору інвестора, форми та умов.

Крім цього, підготовчі роботи ведуться у межах Київського залізничного вузла. Проведено детальне обстеження пасажирських платформ Північного залізничного півкола столиці із визначенням першочергових обсягів робіт з ремонту платформ Лівобережна, Городня, Київ-Петрівка, Рубежівська з улаштуванням турнікетних систем. Завершується коригування технічної документації на будівництво під’їздів та підходів до цих платформ.

Просувається спорудження залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві. З початку року на будівництві мостового переходу освоєно інвестицій на суму 359,3 млн. грн.