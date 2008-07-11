Затверджено графік реконструкції НСК “Олімпійський”

Київ. 11 липня. УНІАН. Міжвідомча робоча група сьогодні на засіданні, яке проходило під головуванням віце-прем‘єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, затвердила графік виконання першочергових робіт з реконструкції національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем‘єр-міністра України І.ВАСЮНИКА.

Міжвідомча робоча група також заслухала інформацію про підготовку до визначення генерального проектувальника головного стадіону країни.

Під час засідання було прийнято рішення спільно з Федерацією футболу України підготувати інформаційні матеріали для звіту перед УЄФА відповідно до плану підготовки стадіонів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Учасники засідання вирішили, що на етапі запуску робіт з реконструкції НСК “Олімпійський” міжвідомча робоча група збиратиметься щонайменше двічі на тиждень для вирішення нагальних проблем.

Крім того, сьогодні на засіданні затверджено положення про міжвідомчу робочу групу, її склад та функціональні обов‘язки першого заступника та заступників голови.

Першим заступником голови робочої групи призначено першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолія БЕРКУТУ. Заступниками відповідно – заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА та заступника міністра у справах сім‘ї, молоді та спорту Ростислава КАРАНДЄЄВА.

.