Якщо зірки гасять, це комусь треба

Донецьк. 11 липня. УНІАН. Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО закликає уряд звернутися до Союзу Європейських Футбольних Асоціацій (УЄФА) з проханням знизити рівень комфортності готелів, які будуть побудовані до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 10 липня в Донецьку під час засідання Оргкомітету з підготовки й проведення Євро-2009 під головуванням віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, "в Донецьку до Євро-2012 має бути 2327 п`ятизіркових номерів і 1335 чотиризіркових".

"Але є й інше питання. В мене запитують інвестори, а що з цими готелями буде після проведення чемпіонату Європи?", - зазначив мер. При цьому він навів як аргумент той факт, що "сьогодні п`ятизірковий готель "Донбас-Палас" завантажений не більше ніж на 50%".

"Тому ви повинні з експертами УЄФА домовитися й знизити рівень комфортності готелів – кількість п’яти- й чотиризіркових зменшити, а тризіркових збільшити, щоб якимсь чином знайти рішення", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, звертаючись до І.ВАСЮНИКА.

Сам О.ЛУК’ЯНЧЕНКО бачить часткове вирішення проблеми, зокрема, в "активній розробці програми реконструкції 14 студентських гуртожитків до рівня "двох зірок".

"Місто готове будь-якими засобами допомагати вирішувати цю проблему", - запевнив мер Донецька.