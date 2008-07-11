Фінансування підготовки до Євро-2009 під запитанням

Донецьк. 11 липня. УНІАН. Без внесення змін до державного бюджету-2008 Міністерство фінансів не зможе в повному обсязі профінансувати заходи з підготовки України до проведення фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи з футболу Євро-2009.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у Донецьку 10 липня на виїзному засіданні урядового Організаційного комітету з підготовки до Євро-2009 перший заступник фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Торкаючись питань фінансування заходів до Євро-2009, він сказав: "Без внесення змін до держбюджету Міністерство фінансів не матиме правових підстав самостійно вирішувати пропозиції".

Звертаючись до керівництва Донецької області, він заявив: «Хотів би нагадати, що проведення Євро-2009 взагалі не передбачало зобов`язань уряду і держави. Питання, які ми розглядаємо і зокрема фінансуємо, вони відводилися під гарантії місцевих властей». І.УМАНСЬКИЙ акцентував, що саме тому «докори щодо відсутності фінансування з боку уряду, щонайменше, дивують».

У свою чергу, голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО наголосив на неузгодженості дій Оргкомітету і міністерств: «Оргкомітет з підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 – це оргкомітет на державному рівні. Проте пункти рішення Оргкомітету для представників Міністерства економіки, Міністерства фінансів, в першу чергу, виявилися такими несподіваними». Губернатор обурився таким підходом до рішення проблем підготовки чемпіонату з боку міністерств: «Що ж це у нас виходить? За час підготовки України до Євро-2009 і Євро-2012 міністерствами і відомствами підготовлено і випущено понад 300 документів… Україні і Донецькій області даний єдиний шанс затвердити своє ім`я і створити базу на найближчі, щонайменше, 20 років. Але виходить так, що ми, органи місцевого самоврядування, прагнемо до цього, але постійно не маємо підтримки і викликаємо сумніви в тих пропозиціях, які ми формулюємо. Так не повинно бути».

У відповідь на обурення губернатора заступник міністра фінансів І.УМАНСЬКИЙ сказав: «Ми, зі свого боку, максимально конструктивно і оперативно відреагуємо на ваші пропозиції, але ми зможемо їх вирішити виключно відповідно до бюджетного законодавства і тих можливостей, які бюджетом передбачені».