ПАР можуть позбавити права на ЧМ-2010

Київ. 11 липня. УНІАН. Південно-Африканську Республіку можуть позбавити права на проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Як повідомляє газета «Дело» (№ 120 від 11 липня 2008 року), цього не виключає президент ФІФА Зепп БЛАТТЕР.

На думку президента ФІФА, за два роки, що залишилися, уряд ПАР може не впоратися з вирішенням усіх наявних проблем. На даний момент підготовка південноафриканської країни залишає бажати кращого: дотепер не опрацьована система безпеки вболівальників і спортсменів, а також заморожене будівництво стадіонів.

«У резерві у нас є відразу три надійні варіанти. Це країни, яким потрібно не більше року для підготовки до проведення чемпіонату світу», - заявив З.БЛАТТЕР.

«Дело» зазначає, що в квітні 2007 року президент ФІФА вже попереджав ПАР, що країна повинна зробити серйозні висновки і нарешті почати дотримуватися графіка будівництва футбольних стадіонів.

«Ситуація з ПАР повинна стати сигналом для організаторів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року. Адже у разі бездіяльності України вже наприкінці вересня в Бордо УЄФА може назвати країни, які зможуть замінити Україну і Польщу в проведенні Євро-2012», - попереджає видання.