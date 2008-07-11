Не допустити знищення єдиного спортивного телеканалу України

Київ. 11 липня. УНІАН. Народні депутати України закликають керівників держави не допустити

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколи ТОМЕНКА, відповідне звернення депутати М.ТОМЕНКО, Віктор КОРЖ, Ельбрус ТЕДЕЄВ, Равіль САФІУЛЛІН, Тарас СТЕЦЬКІВ, Сергій СОБОЛЄВ та інші направили Президентові України, прем’єр-міністрові та голові Верховної Ради України.

„Як відомо, на своєму останньому засіданні, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення прийняла рішення внести зміни у ліцензії телеканалів «Мегаспорт» та К1, а саме: відтепер К1 мовитиме під логотипом «Мегаспорту», а «Мегаспорт» – під логотипом К1. По суті це означає, що спортивний канал «Мегаспорт» з ефірного мовлення перейде на кабельне, і таким чином в Україні буде практично знищений єдиний ефірний канал, що має виключно спортивне спрямування та пропагує активний і здоровий спосіб життя”, - йдеться у зверненні народних депутатів.

Вони нагадують, що при наданні ліцензії на мовлення передбачалося, що канал повинен мати виключно спортивне спрямування.

«Ми, народні депутати, які опікуються проблемами фізичної культури та спорту, вважаємо, що таке рішення є недопустимим, а особливо напередодні літньої Олімпіади та у процесі підготовки країни до «Євро-2012», – - йдеться у зверненні.

Парламентарі висловлюють стурбованість відсутністю реакції на це незаконне, на їхню думку, рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту та інших інститутів влади, що за повноваженнями опікуються фізичною культурою і спортом.

Народні депутати просять керівників держави розглянути зазначене депутатське звернення і втрутитися у ситуацію, що склалася, і не допустити знищення єдиного ефірного спортивного каналу в Україні.

Довідка. 9 липня, “Телекритика” повідомила, що телеканали «Мегаспорт» і К1 внесли зміни у свої ліцензії: відтепер К1 мовитиме під логотипом «Мегаспорту», а «Мегаспорт» – під логотипом К1. Таке рішення було ухвалене 9 липня на засіданні Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Відповідно до змін логотипів каналів, у мережі розповсюдження «Мегаспорт», яка включає в себе 25 ефірних ліцензій, буде мовити канал з логотипом «К1», а на колишній мережі «К1» виходитиме канал із логотипом «Мегаспорт».

«Компанія вирішила поміняти логотипи. Ми не маємо правових підстав їй відмовити», - пояснив перший заступник голови Національної ради Ігор КУРУС, провівши аналогії між зміною логотипу та технічними змінами, які відбуваються за заявкою телеканалу.

Хто з каналів - К1 чи «Мегаспорт» - мовитиме у цифровому мультиплексі МХ-3, в якому має місце ефірний канал «Мегаспорт», поки невідомо: рішення щодо МХ-3 Нацрада ще не прийняла. «Подивимось, як розгортатимуться події», – прокоментував цифрові перспективи К1 І.КУРУС.