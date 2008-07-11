Дніпропетровськ виділив ділянку під забудову для військовослужбовців

Дніпропетровськ. 10 липня. УНІАН. Дніпропетровська міськрада своїм рішенням виділила Міністерству оборони України земельну ділянку в центральній частині Дніпропетровська площею 5,3 га для будівництва житлового будинку для військовослужбовців. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, земельна ділянка виділена як компенсація Міноборони, яке в червні передало в комунальну власність міста територію військової частини, розташованої біля стадіону ФК «Дніпро». І.КУЛІЧЕНКО уточнив, що згідно з програмою підготовки до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 на місці військового містечка буде споруджено автопарковку на 1,5 тисячі автомобілів.

І.КУЛІЧЕНКО також повідомив, що Дніпропетровськ взяв зобов`язання надати до кінця 2008 р. військовослужбовцям Дніпропетровського гарнізону 80 квартир для проживання.