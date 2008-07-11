Тайванці подали до суду на уряд України

Київ. 10 липня. УНІАН. Тайванська будівельна компанія Archasia Design Group подала в суд на уряд України за розрив контракту на реконструкцію стадіону у Києві в рамках підготовки до футбольної першості Євро-2012. Про це повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на німецьке інформагентство ДПА.

За даними джерел у тайванській компанії, позов подано до адміністративного суду в Києві, який збирає докази і планує провести слухання справи в серпні.

Тайванська компанія заявила, що до рішення суду продовжить підготовку планів реконструкції НСК “Олімпійський”.

Як повідомляв УНІАН, Archasia Design Group виграла конкурс на реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві, але в червні українська сторона анулювала контракт з технічних причин.

24 червня заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ заявив, що компанія Archasia Design Group Limited не реконструюватиме Національний спортивний комплекс «Олімпійський» у Києві.

Згідно з інформацією Р.КАРАНДЄЄВА, до Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення найкращої проектної пропозиції з реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня в 2008 р. в частині допуску до участі в конкурсі і надання можливості презентації проектної пропозиції тайванській компанії Archasia Design Group Limited, що суперечить законодавству.

3 липня будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві чемпіонату Європи по футболу Євро-2012