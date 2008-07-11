Червоненко заявляє про відповідальність уряду

Київ. 10 липня. УНІАН. Голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу Євген ЧЕРВОНЕНКО заявляє про відповідальність урядовців за невнесення до Верховної Ради законопроектів, спрямованих на залучення інвесторів для реалізації проектів з підготовки до проведення в Україні в 2012 році Чемпіонату Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомили у Нацагентстві з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

“Закінчує роботу сесія Верховної Ради. Однак, в умовах політичного протистояння першочергові законопроекти по Євро-2012 так і не були розглянуті. Тим самим політична еліта України втрачає шанс об’єднання навколо національної ідеї. Не дивлячись на кричущу необхідність прийняття даних нормативних актів, Кабмін до цього часу не подав до Верховної Ради розроблені Нацагентством законопроекти для залучення інвесторів Євро-2012”, – сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Агентство висловлює занепокоєність такою ситуацією і наголошує, що “особи, які гальмують ці законопроекти, несуть відповідальність перед усім народом України”.