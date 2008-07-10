Мінфін виділить Донецьку гроші

Донецьк. 10 липня. УНІАН. Міністерство фінансів України вже в серпні-вересні цього року виділить Донецьку значну частину з 733 млн. грн., призначених в 2008 році для реконструкції злітно-посадочної смуги аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив віце-прем`єр міністр Іван ВАСЮНИК після засідання Оргкомітету з питань підготовки і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років Євро-2009.

За словами віце-прем`єра, "головною причиною нефінансування реконструкції злітно-посадочної смуги донецького аеропорту стали, перш за все, бюрократичні перешкоди". "На одному етапі не був готовий титул, на другому - було тривале узгодження Міністерством фінансів і Міністерством транспорту", - констатував І.ВАСЮНИК.

"Але я хотів би поставити крапку - питання реконструкції смуги вирішено остаточно. Записуємо в рішення Оргкомітету Євро-2009, аби значна частина із 733 млн. грн., які виділені цього року на фінансування реконструкції смуги, з листопада і грудня 2008 роки були перенесені на серпень і вересень", - наголосив віце-прем`єр.

При цьому він наголосив, що ознайомився з ходом робіт з реконструкції смуги аеропорту "Донецьк", і "генеральний підрядник згідно з планом реконструкції може повністю ці гроші освоїти".

"Це означає, що ми можемо бути впевнені, що смуга, що реконструюється, буде введена в 2009 році", - підсумував І.ВАСЮНИК.