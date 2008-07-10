Харків чекає інспекторів УЄФА

Всі документи, за якими президент УЄФА може побачити рівень підготовки міста Харкова до проведення Євро-2012, вже відправлені до Києва, — повідомив мер Михайло Добкін. — Тепер ми працюватимемо з тими, кого УЄФА пришле для інспекції наших об`єктів. Я думаю, їх можна чекати в нашому місті вже цього місяця. Але те, що я сьогодні бачу, дозволяє з певною часткою оптимізму говорити, що декілька матчів все-таки пройдуть в Харкові. Зараз йдуть роботи на «Металісті», восени ми приступимо до підготовки нашого аеропорту. Все це показує, що Харків буде готовий на все 100% до встановленого міжнародними експертами терміну і всі узяті на себе зобов`язання ми виконаємо.

Про це повідомляє «Вечірній Харків».