У КМДА зустрілися з делегацією Мальти

У Україні перебувала делегація Мальти на чолі з президентом країни Едвардом Фенех АДАМІ.

Сьогодні делегація мала зустріч у Київській міській держадміністрації, в ході якої заступник Черновецкого Сергій Рудик відзначив, що Київ зацікавлений у співпраці між двома країнами. У Києві охоче вивчатимуть досвід Мальти в розвитку туристичного, готельного і будівельного бізнесу, транспортної інфраструктури, особливо в плані підготовки до Євро-2012.

В ході зустрічі в КМДА мальтійським гостям продемонстрували відеофільм про перспективи розвитку української столиці і подарували буклети для детального вивчення бізнесменами можливостей столиці України для майбутніх інвестицій.

А напередодні Віктор Ющенко закликав мальтійський бізнес інвестувати в економіку України

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив у Києві під час українсько-мальтійського бізнес-форуму.

Найперспективнішою галуззю інвестицій В.ЮЩЕНКО назвав агропромисловий комплекс. Він підкреслив, що Україна має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських угідь, а також посідає лідерські позиції у світі як експортер аграрних культур.

Президент нагадав про підготовку до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року і запросив інвесторів долучитися до пов`язаних із Євро-2012 проектів. «Україна надзвичайно зацікавлена у присутності іноземних інвесторів у розбудові цієї інфраструктури», - сказав Президент, запевнивши, що чемпіонат, безумовно, буде проведено на високому рівні.

Глава держави подякував своєму мальтійському колезі за візит в Україну і проведені продуктивні переговори, а також за представницьку делегацію мальтійського бізнесу, яка прибула разом з ним.

Зі свого боку, Президент Республіки Мальта Едвард Фенех АДАМІ назвав перспективними такі сфери ділового співробітництва, як туризм, розвиток готельної інфраструктури, банківська справа, авіація та авіабудівництво, морська справа, а також освіта та обмін досвідом у здійсненні євроінтеграційної політики.