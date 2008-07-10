Васюник запропонував Донецьку не скаржитися

У Донецьку пройшло засідання оргкомітету з підготовки до проведення юнацького чемпіонату з футболу Євро-2009, повідомляє видання “Полеміка”

Віце-прем`єр і голова оргкомітету з підготовки до Євро-2009 Іван Васюник подякував керівникам Донецької області за запрошення провести саме в Донецьку виїзне засідання оргкомітету Євро-2009 і підкреслив, що Євро-2009 - дуже важливий етап в підготовці до Євро-2012. І запропонував розглядати підготовку до двох заходів у комплексі.

«Євро-2009 стане перевіркою відповідності нашої спортивної інфраструктури високим стандартам УЄФА. З іншого боку, цей чемпіонат повинен показати здатність уряду організувати хорошу підготовку до чемпіонату такого рівня. Це дуже важливий тест для України. попередньо УЄФА поставило високу оцінку нашій підготовці, але залишилася маса питань. Я пропоную попрацювати над ними в діловій обстановці і знайти конкретні рішення. Нам нічого ділити між Києвом і містами, яким належить приймати чемпіонат. Вже зараз у ЗМІ часто звучать голоси про те, що центр і уряд погано працюють в цьому напрямі і з боку регіональної влади багато претензій. Я вважаю, що такі заяви, особливо в пресі, працюють проти нашого іміджу в очах УЄФА», - вважає Іван Васюник.

Віце-прем`єр запропонував зосередити зусилля на конкретних питаннях Донецького регіону. «Давайте поговоримо про проблеми, з якими зіткнулися Донецьк і Маріуполь. Потрібно підвести перші підсумки і давайте не висловлюватимемо претензії, а приділимо увагу причинам відставання. І запропонуємо конкретні рішення. Залишився всього рік - потрібно встигнути реконструювати студентські гуртожитки, в яких розмістимо уболівальників. І не потрібно говорити про загальну ситуацію - по кожному об`єкту визначимо конкретний план і фінансування. Те ж саме і по аеропорту. У нас основних зараз дві проблеми: фінансування аеропорту та автодоріг. По злітно-посадочній смузі питання вже вирішене, давайте чітко визначимося з порядком вирішення іншого», - запропонував він.