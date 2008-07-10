У Донецьку - виїзне засідання оргкомітету Євро–2009

Донецьк. 9 липня, УНІАН. Завтра в Донецьку перший віце-прем`єр України Іван ВАСЮНИК проведе виїзне засідання урядового Організаційного комітету із забезпечення підготовки і проведення фінальної частини молодіжного чемпіонату Европи по футболу «Євро-2009».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької міськради, засідання відбудеться в конференц-залі Міжнародного бізнес центру.

На засіданні розглядатимуться питання, що стосуються забезпечення підготовки проведення фінальної частини чемпіонату «Євро -2009», а також: підсумки виконання доручень Оргкомітету по «Євро-2009»; підготовка інфраструктури міст Донецька і Маріуполя до проведення фінальної частини чемпіонату Европи по футболу серед юнаків до 19 років. Зокрема, обговорюватимуться питання підготовки гуртожитків вищих учбових закладів до прийому вболівальників «Євро-2009».

За інформацією прес-служби, на засіданні проінформують про результати проведення в Донецькій області VII міжнародного турніру по футболу ім. В. Баннікова, як міжнародного міні-турніру перед «Євро-2009»

Планується, що в засіданні візьмуть участь міністри освіти і науки, транспорту і зв`язку, культури і туризму, економіки, праці і соціальної політики, охорони здоров`я, регіонального розвитку і будівництва, внутрішніх справ, закордонних справ а також Донецький міський голова і Маріупольський міський голова.