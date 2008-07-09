Не лише фольклор і туризм

їВ інтерв”ю газеті “Україна молода” голова Київської обласної державної адміністрації Віра Ульянченко зазначила, що Киъвщина має плани і на Євро-2012.

«Київська область є резервною щодо спортивних об’єктів. Маю на увазі тренувальні бази, які ми вже готуємо. Але найбільше наш регіон буде задіяний щодо прийому туристів. Тому нині інтенсивно розбудовується готельно-розважальна інфраструктура вздовж Обухівської, Житомирської і Бориспільської трас. На останній із них маємо два проекти, які вже проходять містобудівну раду — “Аеропорт-сіті” та “Київ –Аеропорт-сіті”. А це і розважальні центри, і бізнес-офіси, і конференц-зали, і доступні готелі — десь на три-чотири зірки. Бо це придорожня інфраструктура, до того ж, до нас не лише вболівальники з багатої Європи приїдуть, а й із крајн СНД.ї

Крім цього, в рамках програми до Євро—2012 ми хочемо створити навколо столиці фан-зони — і про це ми говорили з Мішелем Платіні. Думаю, окрему фан-зону варто створити і в найбільшому місті області — Білій Церкві. Фан-зони матимуть величезні екрани, де вболівальники зможуть разом переглянути матчі, отримати різні послуги. Так було і в Австрії та Швейцарії під час недавнього Євро-2008. Але одразу кажу: ці фан-зони ми оголошуємо територією без спиртного, тютюну та наркотиків. Ми знайдемо різні форми розваг для наших гостей і до, і після перегляду матчів. Це будуть етнографічні заходи, щоб вони відчували, що перебувають на землі, де була трипільська культура, плюс — фольклорна програма, яка познайомить гостей із українськими традиціями. Тому тут дуже важливим є розвиток туризму — уже в жовтні ми презентуємо програму “Київщина туристична”, згідно з якою ми відновлюємо архітектурні пам’ятки області, а туристичні маршрути матимуть інфраструктуру за принципом “місце відпочинку — ресторан — готель”.