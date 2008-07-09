Київ. 9 липня. УНІАН. Уряд затвердив угоду про демонтаж ТРЦ “Троїцький” біля НСК “Олімпійський”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабміні віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Він нагадав, що було досягнуто взаємної домовленості з трьома підписантами договору про демонтаж «Троїцького» про те, що від КМДА і Держуправління справами буде напрямлено листа-звернення до Кабміну про процедуру узгодження.

«І ми домовились, щойно буде цей лист, Кабмін дасть відповідь, яка звучатиме чітко і однозначно: що ми ознайомились з угодою, ми прийняли розпорядження Кабміну і просимо вважати це розпорядження актом узгодження підписаного вами трьома угоди», - сказав він.

За словами І.ВАСЮНИКА, лист до уряду надійшов лише сьогодні, 9 липня. «Щойно на засіданні Кабміну прийнято протокольне доручення щодо повідомлення підписантам цього листа – ГОЛУБЧЕНКУ (КМДА) і панові ТАРАСЮКУ (голова Держуправління справами) за текстом – просимо вважати ухвалення розпорядження про відкликання всіх судових позовів формальним актом узгодження вашої угоди», - повідомив І.ВАСЮНИК.

За його словами, таким чином, зупинені всі судові позови уряду до будівництва ТРЦ «Троицкий».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов`язав уряд сьогодні ж, 9 липня, парафувати угоду про демонтаж торговельно-розважального центру “Троїцький”, який будувався біля національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

8 липня голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що демонтаж ТРЦ «Троїцький» припинено через відсутність підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під договором з інвестором.

УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном, оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.