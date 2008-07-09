Заяви Черновецького та Червоненка шкідливі

Київ. 9 липня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК стверджує, що останні заяви голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і голови Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євгена ЧЕРВОНЕНКА, що стосуються підготовки до Євро-2012, шкодять Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

Зокрема, щодо заяви Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про те, що уряд винен у припиненні демонтажу ТРЦ «Троїцький», він сказав: «Підписаний трьома сторонами договір ніколи не передбачав четвертого підпису, ні прем`єр-міністра, ні віце-прем`єр-міністра». Як уточнив він, договір має бути тільки узгоджений урядом.

«Я б хотів, можливо, востаннє звернутися до пана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який дозволив собі вже після приїзду пана ПЛАТІНІ почати публічну дискусію з урядом щодо однієї з головних проблем підготовки України до Євро-2012. Тут дуже складно розмежувати відповідальність КМДА й уряду», - сказав він.

Крім того, віце-прем`єр наголосив, що «публічні звернення після приїзду пана ПЛАТІНІ пана ЧЕРВОНЕНКА щодо можливих позовів до пана СУРКІСА і щодо можливої незгоди його позиції з Кабінетом Міністрів не сприяють підготовці України до Євро-2012, вони шкодять Україні».

При цьому він звернувся «до всіх державних урядовців, які беруть участь у підготовці» до чемпіонату, із закликом виконати те, про що говорив Президент України. «На зустрічі з ПЛАТІНІ Президент ще раз підтвердив безумовне виконання зобов`язань України щодо підготовки до Євро-2012. Президент наголосив, що в Україні в державній владі є єдина команда, яка займається підготовкою. І будь-яке з`ясування стосунків при опрацюванні питань відбувається не публічно, а в колі однієї команди», - нагадав І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 липня, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що демонтаж ТРЦ «Троїцький», який будувався біля НСК «Олімпійський», припинено через відсутність підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під договором з інвестором.

4 червня голова Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євгеній ЧЕРВОНЕНКО заявив, що вимагає від президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА спростувати звинувачення у відстоюванні інтересів тайваньської компанії Archasia Design Group Limited, яка виграла конкурс з реконструкції НСК «Олімпійський».

Є.ЧЕРВОНЕНКО нагадує, що Г.СУРКІС зробив заяву для ЗМІ, в якій звинуватив його в захисті тайваньської компанії Archasia, яка виграла конкурс з реконструкції НСК «Олімпійський», «…у рамках своїх персональних інтересів».

Є.ЧЕРВОНЕНКО стверджує, що при цьому Г.СУРКІС неправдиво зазначив, що «агентство, звертаючись до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, пише, що єдиним проектом, який перебуває в його компетенції, є стадіон «Олімпійський»…».

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, в листі М.ПЛАТІНІ Нацагентство пише навпаки, а саме: «НСК «Олімпійський» перебуває в компетенції Міністерства молоді та спорту».

«Вважаємо за необхідне довести до відома широкої громадськості, що вищенаведена інформація пана Г.СУРКІСА не відповідає дійсності й ганьбить ім`я голови Нацагентства і вводить в оману громадян України”, - наголошується в заяві.

Тому Є.ЧЕРВОНЕНКО вимагає від Г.СУРКІСА публічно спростувати свої слова. У разі невиконання цієї вимоги він залишає за собою право звернутися до суду.