Демонтаж ТРЦ біля «Олімпійського» буде продовжено

Київ. 9 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що демонтаж недобудованого торгово-розважального центру «Троїцький» біля національного спортивного комплексу «Олімпійський» буде продовжено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Мені дуже шкода, що силові структури слабко спрацювали, тому що це споруда незаконна, вона побудована в неналежному місці, всі отримані дозволи, в тому числі й від чинного мера, отримані на корупційній основі. І на сьогодні знесення йде повним ходом. І її буде знесено. НСК «Олімпійський» буде побудовано вчасно до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністра наголосила, що уряд у рамках своєї компетенції робить усе необхідне для підготовки України до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Не потрібно іншим гілкам покривати корупцію і шантажувати, і вимагати якихось преференцій порушникам закону. Ми діємо в рамках закону і в рамках тієї компетенції, яку маємо», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 липня, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що демонтаж ТРЦ «Троїцький», який будувався біля НСК «Олімпійський», припинено через відсутність підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під договором з інвестором.

Мер підтвердив, що роботи з демонтажу центру «Троїцький» припинено.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зобов`язав уряд сьогодні ж парафувати угоду про демонтаж ТРЦ “Троїцький”, який будувався біля “Олімпійського”.

Сьогодні перший віце-прем`єр міністр України Іван ВАСЮНИК повідомив, що уряд затвердив угоду про демонтаж ТРЦ “Троїцький”.

Довідка УНІАН. УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК “Олімпійський” матчів Євро-2012, якщо не буде демонтовано торгово-розважальний центр “Троїцький” перед стадіоном. Оскільки через ТРЦ стадіон не відповідає вимогам безпеки для проведення спортивних заходів такого рівня.

За даними КМДА, 1 липня ВАТ «Київметробуд» почало роботи з демонтажу торгово-розважального центру «Троїцький» перед НСК «Олімпійський». Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів.