За повідомленням Федерації футболу України, 8 липня, у Будинку футболу відбувся Міжнародний економічний форум, у рамках якого численна делегація представників бізнес-кіл Королівства Нідерланди знайомилася з підготовкою приймаючих міст до фінальної частини Євро-2012 та налагоджувала співпрацю з українською стороною.

Делегацію, до якої увійшли представники 24-х компаній різних сфер діяльності, очолював міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів Франк Хеймскерк. Крім нього, перед учасниками форуму та журналістами виступив Гаррі Бін − генеральний секретар Футбольної асоціації Нідерландів, директор оргкомітетів Євро-2000, ЧС-2005 (U-20), Євро-2007 (U-21), член комітету національних збірних УЄФА.

Свої інвестиційні проекти у рамках підготовки до Євро-2012 презентували представники чотирьох приймаючих міст України: Києва, Дніпропетровська, Львова та Донецька. Доповідачі висловлювали цікавість щодо різних галузей господарства України − комерційної нерухомості, спортивної, транспортної інфраструктури, будівництва доріг, мостів, проектів, пов’язаних з водоочищенням, утилізацією відходів тощо.

Перший віце-президент, виконавчий директор Федерації футболу України Олександр Бандурко, підбиваючи підсумки економічного форуму, висловив упевненість, що співпраця української та голландської сторін буде плідною та взаємовигідною. «Безсумнівно, нам вдасться провести континентальний форум на найвищому рівні, у чому нещодавно президента УЄФА Мішеля Платіні ще раз запевнили глава нашої держави Віктор Ющенко та прем’єр-міністр Юлія Тимошенко», − додав Олександр Бандурко.