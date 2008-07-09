Кабмін атакують флеш-мобери

11:30, 09 липня 2008
Футбол 2012
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Акція на підтримку Євро-2012

Молодіжна громадська організація «Фундація Регіональних Ініціатив» 10 червня 2008 р. проведе всеукраїнську флеш-мобінг акцію для привернення уваги громадськості до гальмування чиновниками підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомив один з організаторів акції Олександр Безніс, 10 липня о 13.15 біля Будинку Уряду по вул. М. Грушевського демонстранти  великими літерами викладуть напис: «Через халатність влади ми можемо втратити Євро. Чиновники, пора працювати!». На футболках учасників акції будуть  написи: «Ми за вами спостерігаємо!».

Затим  перехожим будуть роздаватися листівки на тему «Загроза Євро-2012».

Такі ж акції будуть проведені в Донецьку, Львові,Харкові та Одесі. 

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