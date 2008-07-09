Австрія нам допоможе

Київ. 8 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив із Федеральним Канцлером Австрії Альфредом ГУЗЕНБАУЕРОМ та президентом Національної Ради Австрії Барбарою ПРАММЕР питання співпраці двох держав у підготовці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зустрічі відбулися у рамках офіційного візиту В.ЮЩЕНКА до Республіки Австрія.

Особливої уваги на зустрічах також було надано питанню про Голодомор в Україні 1932-1933 рр.

З української сторони участь у зустрічах взяли міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО, представник України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Відні Володимир ЄЛЬЧЕНКО.