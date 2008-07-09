Київ. 8 липня. УНІАН. Під час офіційного візиту до Австрії Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю австрійському виданню «Der Standart».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, основними темами розмови стали економічні та політичні перетворення в Україні, її євроінтеграційна та євроатлантична політика.

В інтерв`ю Президент окреслив суть реформ в Україні за останні три роки. За його словами, про їх демократичність і успішність свідчать проведені чесні вибори і утверджений принцип вільної преси.

Коментуючи євроінтеграційну політику нашої держави, В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що їй немає альтернативи. Він підкреслив, що Європейський Союз лише виграє від надання Україні повноцінного членства в ЄС. «Україна від розширення не потребує додаткового ресурсу ЄС, вона потребує рівних правил гри», - сказав Президент.

За його оцінкою, протягом останніх років у політиці європейської інтеграції Україна досягла значно більше, ніж за усі попередні роки її незалежності. Прикладами тіснішої євроінтеграції Президент вважає участь України у створенні єдиного енергетичного ринку, підготовку до Євро-2012, скасування віз для в`їзду в Україну громадянам держав ЄС, вступ до СОТ і старт переговорів про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Він також прокоментував політику євроатлантичної інтеграції, охарактеризувавши її як спосіб збереження територіальної цілісності і суверенітету України.

Крім того, В.ЮЩЕНКО розповів про хід слідства у справі щодо його отруєння і відповів на запитання про стан свого здоров`я.

Інтерв`ю провів Йозеф КІРХЕНҐАСТ - редактор газети з питань зовнішньої політики, який працює у «Der Standart» з дня заснування часопису.

***«Der Standart» - одне із найбільш впливових суспільно-політичних друкованих видань Австрії. Виходить друком із 19 жовтня 1988 року. Щоденний наклад - 280 тис. примірників.

Цільовою аудиторією видання є високоосвічені верстви населення, впливові діячі у сфері політики, економіки, фінансів, культури та громадського життя.

У міжнародній політиці видання здебільшого фокусує увагу на подіях у Центральній та Східній Європі.

Останнім часом у своїх статтях Й.КІРХЕНҐАСТ висвітлював різноманітні теми, що стосувалися України, зокрема, її вступ до СОТ, євроінтеграційні прагнення, Бухарестський самміт НАТО, діяльність австрійських компаній на українському ринку.