Демонтаж ТРЦ ”Троїцький” зупинено

Демонтаж торгово-розважального центру "Троїцький" біля НСК "Олімпійський" зупинено.

Цю інформацію журналістові "Української правди" підтвердили робітники.

За їх словами, роботи не ведуться ось вже декілька днів.

По території "Троїцького" ходять люди.

Але техніка стоїть, бетонні уламки не вивозяться.

За словами будівельників, роботи не ведуться, оскільки немає фінансування.

Як відомо, відповідальною за реалізацію проекту є компанія "Київметробуд”.