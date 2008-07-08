Заява Польського футбольного союзу

Правління Польського футбольного союзу (ПФС), засідання якого відбулося 7 липня 2008 року, виступило із офіційною заявою.

У ній говориться, що ПФС категорично відмежовується від виступів у мас-медіа не уповноважених осіб стосовно можливості проведення на території Польщі матчів фінального турніру Євро-2012, що закріплені за українською стороною.

Позиція ПФС є однозначною: Євро-2012 має бути проведене відповідно до паритету, раніше встановленому УЄФА.

Національні футбольні асоціації Польщі та України діють узгоджено, всебічно допомагаючи одна одній, у той час як безпідставні спекуляції можуть загрожувати цій співпраці.

Організація Євро-2012 − це завдання і для Польщі, і для України, що є спільним успіхом обох країн, йдеться у заяві.