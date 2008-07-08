Донецька міськрада формує бюджетний запит

8 липня у Донецькій міській раді відбулася нарада робочої групи з підготовки до проведення в м. Донецьку чемпіонату Європи з футболу серед юнаків віком до 19 років 2009 р. і фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу.

У нараді взяв участь заступник директора виконавчої дирекції Федерації футболу України з підготовки та проведення Євро-2009, Євро-2012 в Донецькій області С.Карпенєв.

В ході наради були розглянуті питання формування бюджетного запиту на 2009 рік щодо забезпечення підготовки і проведення Євро-2012, а також проведення Міжнародного юнацького турніру пам`яті першого президента Федерації футболу України Віктора Банникова.