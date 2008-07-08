Аеропорт Івано-Франківська у резерв на Євро-2012

Аеропорт Івано-Франківська визначено як резервний під час проведення Євро-2012.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської обласної ради.

Зокрема, за даними прес-служби, на адресу голови Івано-Франківської обласної ради Ігоря ОЛІЙНИКА надійшов лист з Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв’язку України, у якому зазначено: “Аеропорт Івано-Франківськ визначено як резервний для приймаючого аеропорту міста Львів при проведенні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.

Для техніко-економічного розрахунку підготовки об`єктів аеропорту та внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008 року №107 “Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу” владі Івано-Франківщини рекомендовано подати схему генерального плану аеропорту з визначеними об`єктами, які будуть задіяні в обслуговуванні фінальної частини Євро-2012, пропозиції щодо термінів та джерел фінансування проведення робіт з урахуванням введення в експлуатацію об`єктів до кінця 2011 року; план підготовки їх до аеропортового обслуговування.